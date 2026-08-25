ВС разъяснил правила зачисления школьников в 10-й класс

Отбор в профильные классы не должен лишать школьников права продолжить обучение в 10–11-х классах. Окончание девятого класса само по себе не дает школе оснований для отчисления.

Школа не может прекратить образовательные отношения с учеником только потому, что он окончил 9-й класс и не прошел отбор в профильный 10-й класс. К такому выводу пришел Верховный суд при рассмотрении спора жительницы Свердловской области со школой.

Сыну женщины отказали в продолжении обучения в 10-м классе. В школе объяснили, что десятые классы были профильными, тогда как мать просила зачислить ребенка в общеобразовательный класс.

Директор издал приказ об отчислении в связи с получением образования и завершением обучения. Мать школьника обратилась в суд, однако три инстанции отказались признать решение администрации незаконным.

ВС отменил решения нижестоящих судов и признал приказ об отчислении недействительным.

Суд указал, что в России обязательными считаются как основное общее образование — 9 классов, так и среднее общее — 10–11 классов. Итоговая аттестация после девятого класса лишь подтверждает завершение одного из этапов образования и не означает окончания всего обучения.

При этом школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы, однако такая процедура не должна лишать ребенка конституционного права на образование, подчеркнул Верховный суд.