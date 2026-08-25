Ozon отменил постоплату в 38 регионах

Продавцы Ozon, которые имеют активные страховые полисы от СПАО «Ингосстрах» с покрытием рисков ущерба от атак БПЛА, получат выплаты за поврежденные товары.

«Никаких дополнительных действий и обращений в страховую компанию продавцам с такими полисами делать не нужно — после завершения инвентаризации на объектах пришлем в личный кабинет Ozon подробные инструкции для получения выплат и поможем с подготовкой документов», — пишет пресс-служба маркетплейса.

Кроме того, отключена возможность оплачивать заказы после получения в 38 регионах России, чтобы снизить количество возвратов.

Компания приняла и другие меры для поддержки селлеров.