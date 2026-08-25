С 1 сентября 2026 меняются правила оказания платных медуслуг

Договор об оказании медуслуг можно будет заключать через сайт клиники, мобильное приложение и через MAX.

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать новые правила предоставления платных услуг медицинскими организациями.

Об этом говорится в постановлении правительства от 30.05.2026 № 659.

Так, договор об оказании платных медуслуг можно будет заключать дистанционно не только через сайт клиники, но и через ее мобильное приложение, и через MAX.

Также изменятся требования к содержанию договора на платные медуслуги. Пациент при оказании анонимных услуг не будет писать данные паспорта в договоре.

Платные услуги в виде отдельных консультаций или вмешательств, в том числе сверх стандарта медпомощи, будут оказывать по просьбе потребителя. Такую просьбу нужно будет оформить как письменное согласие.

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.