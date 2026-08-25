Центробанк поддержал норму о хранении средств ПДС не менее пяти лет

ЦБ ожидает, что до конца 2026 года утвердят норму о пятилетнем сроке хранения средств в ПДС, отмечая, что государственное софинансирование должно стимулировать долгосрочные сбережения, а не краткосрочные выводы.

Банк России надеется, что скоро примут закон, который закрепит минимальный пятилетний срок участия в программе долгосрочных сбережений (ПДС) для предпенсионеров. Об этом рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

Такой законопроект уже внесли в Госдуму, и регулятор рассчитывает, что его примут до конца 2026 года. В документе сказано, что средства государственной поддержки, перечисленные по договору долгосрочных сбережений, выплатят не ранее чем пять лет, начиная с года предоставления права на получение такой поддержки.

«Эта норма не будет иметь обратной силы, она будет применяться по отношению к новым участникам программы, которые заключат договор уже после того, как закон начнет действовать. Напомню, что, если участник ПДС однажды уже забрал софинансирование, он уже больше не сможет воспользоваться этой преференцией при открытии новых договоров», — сказала Ольга Шишлянникова.

Также она добавила, что ПДС продолжает активно развиваться: заключили более 13 млн договоров на сумму свыше 1 трлн рублей. ЦБ заинтересован в том, чтобы в программу приходили молодые участники, а предоставляемые льготы работали именно на формирование долгосрочных сбережений.