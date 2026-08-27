Долги закрытой компании можно взыскать за счет найденного имущества

Если после прекращения компании у нее остались деньги, недвижимость, техника или дебиторская задолженность, кредитор может потребовать распределить эти активы. Обратиться в суд можно в течение пяти лет.

После исключения компании из ЕГРЮЛ взыскать задолженность непосредственно с нее уже нельзя. Но если у бывшего должника осталось имущество, кредитор может использовать специальную процедуру его распределения, рассказала «Клерку» директор ООО «ЮА „Кондратюк и партнеры“» Марина Кондратюк.

К имуществу относятся не только деньги, недвижимость или техника. У компании может остаться дебиторская задолженность — право требовать деньги с третьих лиц.

«Кредитор подает в арбитражный суд заявление, суд назначает арбитражного управляющего, тот собирает имущество и распределяет его по очередности ст. 64 ГК РФ. Право требования к третьим лицам для этих целей тоже имущество», — пояснила Кондратюк.

При этом вступившее в силу решение суда о взыскании долга для запуска процедуры не требуется. Достаточно подтвердить заинтересованность документами о задолженности.

«Сам кредитор взыскать долг с дебитора своего должника не может, только через управляющего», — добавила эксперт.

Подать заявление о распределении обнаруженного имущества можно в течение пяти лет со дня внесения записи о прекращении компании в ЕГРЮЛ.