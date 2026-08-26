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Цифровой рубль
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Операторы связи запустят оплату услуг цифровым рублем с 1 сентября 2026 года

Телеком‑рынок станет одним из первых массовых сегментов, где заработают платежи цифровым рублем. МТС начнет прием с 1 сентября 2026 года, а остальные операторы подтянутся.

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Оплата услуг связи цифровым рублем начнет работать в России с 1 сентября 2026 года. МТС первой запустит прием цифрового рубля.

Представитель компании уточнил, что новая опция будет доступна во всех сервисах, где используется платежный модуль МТС Pay, и не будет ограничена отдельными категориями товаров или услуг. Об этом пишут «Ведомости».

К внедрению цифровой валюты готовятся и другие крупные игроки рынка. «Ростелеком» сотрудничает с одним из крупнейших российских банков для запуска оплаты цифровым рублем в своих сервисах. «Мегафон» также работает над интеграцией нового способа оплаты. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») от комментариев отказались.

Расширение возможностей цифрового рубля в розничных сервисах становится одним из ключевых направлений развития платформы, а телеком‑рынок — одним из первых массовых сегментов, где новая форма валюты начнут применять в повседневных платежах.

Автор

Наталия Лукина
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