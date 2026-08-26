В ФНС рассказали о новых возможностях федерального инвестиционного налогового вычета

С 2026 передать право на ФИНВ можно дочке с любым ОКВЭД.

Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) применяется с 2025 года. Его размер составляет 3% от первоначальной стоимости введенных в эксплуатацию в отчетном году основных средств или НМО. На эту величину можно уменьшить платеж по налогу на прибыль к уплате в федеральный бюджет.

В 2026 году параметры применения ФИНВ расширили, теперь больше компаний могут использовать этот механизм, рассказал замначальника Управления налогообложения юрлиц ФНС Андрей Коньков.

Главное новшество – добавление возможности передать право на применение такого вычета любому лицу, входящему в одну группу компаний с налогоплательщиком, осуществившим капитальные вложения вне зависимости от ОКВЭД такого лица.

Раньше у обеих организаций (как передающей, так и получающей) основной ОКВЭД должен был быть из утвержденного перечня. С 1 января 2026 года код ОКВЭД согласно постановлению кабмина от 28.11.2024 № 1638 должна иметь только передающая организация. У получающей может быть любой основной код ОКВЭД.

Например, головная компания группы работает в обрабатывающей промышленности, а ее дочернее общество — в строительной сфере, на которую действие вычета ранее не распространялось. До 2026 года головная компания не могла передать этому дочернему обществу право на ФИНВ. Теперь же «дочка» тоже может получить ФИНВ.

Это позволяет группам компаний более гибко подходить к обновлению основных средств, уточнил Коньков.

Также расширили круг лиц, применяющих вычет в отношении объектов ОС по кодам группировки «Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты» (СНС 2008), относящихся к 3 - 10 амортизационным группам.

Теперь его могут получить не только налогоплательщики, ОКВЭД которых включен в раздел «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», но и лица, входящие с ними одну группу. Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Есть изменения и в части регионального инвествычета (РИНВ): до 2026 года перечень расходов для него был закрытым. С 1 января он стал открытым.

В состав вычета можно включить не более 100% суммы затрат, определенных законом субъекта РФ, на территории которого ввели РИНВ по таким расходам. Регион может ввести РИНВ по любым расходам.