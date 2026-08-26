«Магнит» с 1 сентября 2026 начнет принимать оплату в цифровых рублях
Покупатели смогут расплачиваться цифровыми рублями во всех магазинах сети, включая супермаркеты, дискаунтеры и точки формата «у дома».
Представители «Магнита» сообщили, что для внедрения технологии специалисты обновили программное обеспечение кассовых модулей и учетных систем. Механизм оплаты реализовали через QR-код СБП, который размещен на NFC-стикерах или в интерфейсе касс.
Процесс транзакции аналогичен привычной оплате через Систему быстрых платежей: покупателю нужно навести камеру смартфона на код и подтвердить операцию.
«Технология реализована на технической платформе с отлаженной и надежной архитектурой, что обеспечивает безопасный и стабильный прием платежей в цифровых рублях.
Цифровой рубль будет доступен из приложения любого банка, который есть у покупателя», — пояснил главный директор по цифровым технологиям группы компаний «Магнит» Вячеслав Кубаев.
Функционал реализован во всех магазинах. Покупатель сам выбирает, как расплатиться: наличными, картой, переводом через СБП или цифровыми рублями.
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