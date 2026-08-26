💊 Жителям сел без аптек обеспечат доступ к лекарствам через передвижные пункты с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года в России стартует эксперимент по розничной продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал об этом постановление правительства от 24 августа 2026 года №1068.

Проект рассчитан на три года и направлен на расширение доступности медикаментов для жителей сельских населенных пунктов, где отсутствуют стационарные аптеки.

В мобильных аптечных пунктах будут продавать наиболее востребованные препараты. При этом исключены лекарства, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, а также средства с содержанием спирта более 25% или требующие особых условий хранения.

Участие в эксперименте смогут принять аптечные организации, которые имеют лицензию на продажу, хранение и перевозку медикаментов не менее трех лет. Для включения в проект компания должна подать заявление в региональный орган власти и получить специальное разрешение от Росздравнадзора. Дополнительно руководитель субъекта РФ должен направить ходатайство в Министерство здравоохранения о включении региона в пилот.

Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года. За это время планируется отработать механизм работы передвижных аптек и подготовить его к возможному внедрению на постоянной основе.