«Просвещение» может оспорить взыскание более 2 млрд рублей из-за цен на учебники

Издательство утверждает, что не нарушало антимонопольное законодательство при формировании цен на учебники. Компания изучает дальнейшие шаги для защиты своей позиции.

ФАС ранее обязала издательство «Просвещение» перечислить в бюджет более 2 млрд рублей незаконно полученного дохода из-за высоких цен на учебники. Компания заявила, что предоставила службе исчерпывающие сведения о ценообразовании на учебники по русскому языку, биологии и истории, которые выпускались в 2021–2022 годах, пишет РБК.

«В связи с озвученным ФАС России решением издательство в настоящее время изучает вопрос о дальнейших шагах, направленных на отстаивание своей позиции», — заявили в «Просвещении».

Издательство также сообщило, что продолжает обсуждать с ФАС вопросы ценообразования. По утверждению компании, в 2023–2024 годах ей удалось в целом сдержать цены на учебники, несмотря на удорожание полиграфических услуг, бумаги, картона и красок.

При этом учебники по истории России и всемирной истории для 10–11 классов подешевели на 20% по сравнению с предыдущими изданиями по этим предметам, заявили в «Просвещении».