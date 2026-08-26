ЛДПР хочет запустить реестр социальных гарантий с автоматическим информированием о положенных льготах

Единый реестр социальных прав позволит автоматически информировать граждан о доступных мерах поддержки, избавив их от сбора документов и поиска информации на разных сайтах.

ЛДПР предложила создать единый реестр социальных прав, который позволит автоматически информировать людей о положенных им льготах и мерах поддержки. Об этом рассказал член партии, директор АНО «Центр развития законодательства» Александр Котов.

По его словам, многие россияне, особенно пенсионеры, сталкиваются с тем, что не знают о своих правах на социальную помощь. Им приходится искать информацию на разных ресурсах, собирать документы, подавать заявления и иногда повторно подтверждать данные, которые уже есть в государственных информационных системах.

«Мы предлагаем создание единого реестра социальных прав, который должен стать фактически персональным навигатором человека по государственной поддержке», — сказал Александр Котов.

Он добавил, что реестр должен автоматически уведомлять россиян о положенных им субсидиях и льготах. Если государственные системы уже содержат сведения о доходах человека, составе семьи, размере пенсии или начислениях за жилищно‑коммунальные услуги, государство должно само определять наличие права на поддержку и информировать гражданина о возможности ее получения.