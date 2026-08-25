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⚡️ Итоги дня: 60 регионов запрещают продавать алкоголь 1 сентября, работу ищут с помощью эзотерики, маркетплейсы продают больше смартфонов, а помолвочные кольца дорожают

Подготовили обзор главных событий дня — 25 августа 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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  • Ограничения на розничную продажу алкоголя будут действовать в 60 российских регионах в День знаний 1 сентября.

  • Самым популярным каналом покупки смартфона оказались российские маркетплейсы, через которые заказывают смартфоны 31% опрошенных.

  • Ради выгоды респонденты готовы зарегистрироваться в программе лояльности (87%) и установить приложение магазина (81%). Около половины опрошенных (51%) просят карту лояльности у незнакомого человека на кассе, 43% — публикуют отзывы в соцсетях, а 38% — принимают участие в реферальных программах (приглашают друзей для получения скидки/ бонусов).

  • Средний чек на помолвочное кольцо в России в I полугодии составил 22 018 рублей. Пик продаж помолвочных колец в розничных магазинах бренда Sokolov за первые 6 месяцев 2026 года пришелся на июнь.

  • Треть (32%) опрошенных россиян считают, что на постоянное поддержание естественной красоты может уходить от 1 до 5 тыс. рублей в месяц.

  • Только каждый пятый опрошенный россиянин оценивает свой уровень финансовой грамотности как высокий.

  • Экосистема продвижения RWB Медиа расширила возможности рекламного кабинета WB Медиа. Теперь селлерам Wildberries доступен новый раздел «Аудитории», который позволяет самостоятельно, без обращения к менеджеру, формировать пользовательские сегменты и использовать их в качестве таргетинга в рекламных кампаниях «Баннер», «Видео» и «Реклама в ПВЗ».

  • Количество бронирований отелей в регионах Дальнего Востока представителями российского бизнеса выросло в 2026 году на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

  • «Справедливая Россия» предлагает лицензировать работу MMA-клубов в Новосибирской области.

  • В Дагестане введут выплату в 150 тыс. рублей для молодых педагогов. Средства начнут выплачивать в 2027 году.

  • В РФ с начала года зарегистрировано 206 новых организаций в сфере частного школьного и дошкольного образования, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

  • Число студентов из Индии в РФ выросло почти до 40 тыс.

  • Большинство россиян (80%) считают, что поступить в вуз стало сложнее, чем несколько лет назад. В свою очередь, 18,7% считают, что за последние годы ничего не изменилось. И лишь чуть более процента полагают, что стать студентом стало проще. 88% родителей школьников готовы пользоваться услугами репетиторов.

  • В «Пушкинскую карту» хотят включить планетарии, этнопарки и научно-популярные лекции.

  • Единый обязательный курс по беспилотным системам будет введен во всех 19 транспортных вузах России с 1 сентября 2026 года, заявили в Минтрансе.

  • Самые большие вознаграждения за подработку в ретейле и общепите в августе 2026 года выплачивались за доставку на велосипеде — при средней продолжительности смены 9 часов исполнители могли заработать в среднем 7 749 рублей за выход.

  • Эзотерику для поиска работы использовали 2% россиян, 5% слышали о таком от близких. Об этом сказано в исследовании ВЦИОМ.

  • В ГД предложили сделать обязательными ГОСТы на товары для детей. Сейчас их применяют на добровольной основе.

  • Новое направление «Лаборатория аромата» впервые открывается в «Московском долголетии». Участники пройдут обучение и создадут парфюмерную композицию, посвященную проекту.

  • ЛДПР призвала бесплатно обеспечивать лекарствами пожилых с хроническими болезнями.

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