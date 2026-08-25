⚡️ Итоги дня: 60 регионов запрещают продавать алкоголь 1 сентября, работу ищут с помощью эзотерики, маркетплейсы продают больше смартфонов, а помолвочные кольца дорожают

Ограничения на розничную продажу алкоголя будут действовать в 60 российских регионах в День знаний 1 сентября.

Самым популярным каналом покупки смартфона оказались российские маркетплейсы, через которые заказывают смартфоны 31% опрошенных.

Ради выгоды респонденты готовы зарегистрироваться в программе лояльности (87%) и установить приложение магазина (81%). Около половины опрошенных (51%) просят карту лояльности у незнакомого человека на кассе, 43% — публикуют отзывы в соцсетях, а 38% — принимают участие в реферальных программах (приглашают друзей для получения скидки/ бонусов).

Средний чек на помолвочное кольцо в России в I полугодии составил 22 018 рублей. Пик продаж помолвочных колец в розничных магазинах бренда Sokolov за первые 6 месяцев 2026 года пришелся на июнь.

Треть (32%) опрошенных россиян считают, что на постоянное поддержание естественной красоты может уходить от 1 до 5 тыс. рублей в месяц.

Только каждый пятый опрошенный россиянин оценивает свой уровень финансовой грамотности как высокий.

Экосистема продвижения RWB Медиа расширила возможности рекламного кабинета WB Медиа. Теперь селлерам Wildberries доступен новый раздел «Аудитории», который позволяет самостоятельно, без обращения к менеджеру, формировать пользовательские сегменты и использовать их в качестве таргетинга в рекламных кампаниях «Баннер», «Видео» и «Реклама в ПВЗ».

Количество бронирований отелей в регионах Дальнего Востока представителями российского бизнеса выросло в 2026 году на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

«Справедливая Россия» предлагает лицензировать работу MMA-клубов в Новосибирской области.

В Дагестане введут выплату в 150 тыс. рублей для молодых педагогов. Средства начнут выплачивать в 2027 году.

В РФ с начала года зарегистрировано 206 новых организаций в сфере частного школьного и дошкольного образования, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Число студентов из Индии в РФ выросло почти до 40 тыс.

Большинство россиян (80%) считают, что поступить в вуз стало сложнее, чем несколько лет назад. В свою очередь, 18,7% считают, что за последние годы ничего не изменилось. И лишь чуть более процента полагают, что стать студентом стало проще. 88% родителей школьников готовы пользоваться услугами репетиторов.

В «Пушкинскую карту» хотят включить планетарии, этнопарки и научно-популярные лекции.

Единый обязательный курс по беспилотным системам будет введен во всех 19 транспортных вузах России с 1 сентября 2026 года, заявили в Минтрансе.

Самые большие вознаграждения за подработку в ретейле и общепите в августе 2026 года выплачивались за доставку на велосипеде — при средней продолжительности смены 9 часов исполнители могли заработать в среднем 7 749 рублей за выход.

Эзотерику для поиска работы использовали 2% россиян, 5% слышали о таком от близких. Об этом сказано в исследовании ВЦИОМ.

В ГД предложили сделать обязательными ГОСТы на товары для детей. Сейчас их применяют на добровольной основе.

Новое направление «Лаборатория аромата» впервые открывается в «Московском долголетии». Участники пройдут обучение и создадут парфюмерную композицию, посвященную проекту.