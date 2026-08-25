⏲️Последние часы большой распродажи: почти -70% на подписку Клерк.Система

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10 700 6 400 рублей.
Что в подписке:
9 индивидуальных консультаций с экспертами;
ежедневные разборы законов, инструкции и чек-листы;
видео-шпаргалки;
доступ к записям и конспектам вебинаров от Центра обучения Клерка, включая новые эфиры;
ИИ-консультант;
чат с Клерк.ИИ без VPN с коллекцией промптов для бухгалтера;
СПС и готовые бланки документов;
интерактивные сервисы — от календаря бухгалтера до онлайн-бухгалтерии;
проверка контрагентов;
сайт без рекламы.
А еще вы успеваете приобрести 9 месяцев подписки:
— на Клерк.Школу за
14 925 10 900 рублей
— на Клерк.Систему + Клерк.Школу за
23 475 14 400 рублей
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