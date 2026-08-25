⏲️Последние часы большой распродажи: почти -70% на подписку Клерк.Система

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доступ к записям и конспектам вебинаров от Центра обучения Клерка, включая новые эфиры;

ИИ-консультант;

чат с Клерк.ИИ без VPN с коллекцией промптов для бухгалтера;

СПС и готовые бланки документов;

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