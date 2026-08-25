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Обзоры для бухгалтера
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⏲️Последние часы большой распродажи: почти -70% на подписку Клерк.Система

А также — скидки на подписки Клерк.Школа и Система + Школа.

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Заканчивается главная распродажа лета на Клерке. До конца сегодняшнего дня можно забрать спецпредложение: 9 месяцев Клерк.Системы за 10 700 6 400 рублей. 

Что в подписке: 

  • 9 индивидуальных консультаций с экспертами; 

  • ежедневные разборы законов, инструкции и чек-листы; 

  • видео-шпаргалки; 

  • доступ к записям и конспектам вебинаров от Центра обучения Клерка, включая новые эфиры; 

  • ИИ-консультант; 

  • чат с Клерк.ИИ без VPN с коллекцией промптов для бухгалтера; 

  • СПС и готовые бланки документов; 

  • интерактивные сервисы — от календаря бухгалтера до онлайн-бухгалтерии; 

  • проверка контрагентов; 

  • сайт без рекламы. 

А еще вы успеваете приобрести 9 месяцев подписки:

на Клерк.Школу за 14 925 10 900 рублей

— на Клерк.Систему + Клерк.Школу за 23 475 14 400 рублей

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