💲 Курс доллара, евро, юаня на 26 августа 2026 года
Банк России установил курс доллара США 84,5 рубля, евро стоит 98,5.
На 26 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 84,5 рубля, курс евро — 98,5.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 26 августа 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
84,4635 рубля
Евро
98,5182 рубля
Юань
12,5659 рубля
Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко отмечает, что курс доллара на внебиржевом рынке поднялся до 84,65 рубля, возобновив рост после краткой просадки в конце прошлой недели. По его словам, с начала квартала доллар укрепился уже на 7,5%, что усиливает давление на рубль.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
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