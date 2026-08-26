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Курсы валют
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💲 Курс доллара, евро, юаня на 26 августа 2026 года

Банк России установил курс доллара США 84,5 рубля, евро стоит 98,5.

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На 26 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 84,5 рубля, курс евро — 98,5.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 26 августа 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

84,4635 рубля

Евро

98,5182 рубля

Юань

12,5659 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 26 августа 2026 года. Источник: ЦБ.
Динамика курса доллара США по данным на 26 августа 2026 года. Источник: ЦБ.

Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко отмечает, что курс доллара на внебиржевом рынке поднялся до 84,65 рубля, возобновив рост после краткой просадки в конце прошлой недели. По его словам, с начала квартала доллар укрепился уже на 7,5%, что усиливает давление на рубль.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

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