💲 Курс доллара, евро, юаня на 26 августа 2026 года

На 26 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 84,5 рубля, курс евро — 98,5.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 26 августа 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 84,4635 рубля Евро 98,5182 рубля Юань 12,5659 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 26 августа 2026 года. Источник: ЦБ.

Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко отмечает, что курс доллара на внебиржевом рынке поднялся до 84,65 рубля, возобновив рост после краткой просадки в конце прошлой недели. По его словам, с начала квартала доллар укрепился уже на 7,5%, что усиливает давление на рубль.

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