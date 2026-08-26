Вклады дорожают, кредиты следом — минимальная ПСК выросла до 21,1% в августе 2026 года

На фоне дорогих вкладов и нехватки свободных средств банки подняли минимальную ПСК до 21,1%.

Стоимость потребительских кредитов в августе вновь пошла вверх и достигла 21,1% годовых против 20,6% в конце июля 2026 года. Средняя ПСК приблизилась к 30%.

ПСК включает не только процентную ставку, но и страховки, комиссии и другие обязательные платежи, поэтому ее рост автоматически увеличивает переплату заемщика. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Финуслуг».

Рост ПСК не всегда означает рост самой процентной ставки. Банки могут менять стоимость дополнительных услуг — страховок, комиссий, обслуживания счетов. Однако итоговая нагрузка для клиента все равно увеличивается.

Главная причина подорожания кредитов — удорожание вкладов. В июле банки пересмотрели депозитную политику из‑за роста инфляционных рисков и неопределенности по дальнейшим решениям ЦБ. Доходность коротких вкладов на три месяца к концу августа выросла до 13,8% годовых, а вклады на срок от трех до 12 месяцев — до 13%.

Ситуацию усиливает структурный дефицит ликвидности: банкам не хватает свободных средств для операций. По оценке НРА, нехватка ликвидности составляет около 2,5 трлн рублей. Финансовые организации вынуждены активнее привлекать средства клиентов, повышая ставки по депозитам. А если банк привлекает деньги под высокий процент, он не может выдавать кредиты дешевле.

Дополнительное давление создают ухудшение платежной дисциплины и рост доли реструктуризаций — банки закладывают в стоимость кредитов более высокую премию за риск.

Участники рынка допускают паузу в снижении ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ 11 сентября. Более мягкой политики регулятора аналитики ожидают ближе к лету 2027 года — тогда ключевая ставка может опуститься до 12% годовых, что позволит кредитам подешеветь. Но снижение возможно только при устойчивом замедлении инфляции.