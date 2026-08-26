Доходы не успевают за тратами: доля накоплений упала до 4,4%

Несмотря на рост объема вкладов на 1,1 трлн рублей, россияне стали меньше откладывать. Расходы давят на бюджет, а доходность депозитов падает, что заставляет перераспределять деньги между другими инструментами.

Сберегательная активность россиян резко снизилась. По данным Росстата, в первом полугодии 2026 доля доходов, направляемых на накопления, упала с 10 до 4,4%. В эту категорию входят банковские вклады, покупка ценных бумаг, ПИФов, недвижимости и иностранной валюты. Главная причина — расходы растут быстрее доходов. Номинальные заработки увеличились на 7%, тогда как траты — на 13,7%.

Обязательные расходы — продукты, лекарства, ЖКХ — быстрее всего сокращают объем средств, которые могли бы стать сбережениями. Дополнительное влияние оказало снижение ключевой ставки: доходность вкладов уменьшилась, и привлекательность депозитов ослабла. Часть граждан перераспределила деньги в облигации, ПИФы и другие инструменты. Об этом пишут «Известия».

В Центробанке считают снижение доли сбережений естественным при уменьшении ключевой ставки. Текущий уровень 4,4% все еще выше показателей 2017-2019 годов, когда в первой половине года люди откладывали около 3,9% доходов. При этом общий объем вкладов не падает: за полугодие он вырос на 1,1 трлн рублей, а срочные депозиты достигли 46,82 трлн.

Однако часть средств действительно уходит на текущее потребление, что усиливает конкуренцию банков за вкладчиков и заставляет их удерживать или повышать ставки по отдельным продуктам.

Эксперты рекомендуют распределять средства между несколькими инструментами:

депозиты — для сумм до 500 тыс. рублей, при ставках 12-14% они все еще дают реальную доходность;

фонды денежного рынка — высокая ликвидность и доходность, близкая к ключевой;

ОФЗ и корпоративные облигации — для более долгого горизонта, доходность 15,6-16,5%;

акции крупных компаний — только для долгосрочных накоплений;

золото — как защитный инструмент;

резерв на три месяца расходов — на накопительном счете или коротком депозите.

Сбалансированный портфель и умеренная диверсификация помогают защитить деньги от инфляции, а если нет времени разбираться в сложных инструментах, базовым вариантом остается банковский вклад.