Если есть смягчающие обстоятельства, налоговые штрафы уменьшат минимум в 2 раза с 1 сентября 2026

Установлен перечень смягчающих обстоятельств, которые будут учитываться при вынесении решений об уменьшении штрафов.

С 1 сентября 2026 года будет действовать новый порядок применения смягчающих обстоятельств при привлечении к ответственности за налоговые правонарушения, пишет региональное УФНС.

Установлены рамки снижения налоговых санкций. При наличии смягчающих обстоятельств размер штрафа уменьшат не менее чем в 2 раза, но не более чем в 10 раз от изначально установленного значения.

Установлен перечень смягчающих обстоятельств, которые будут учитываться при вынесении решений:

незначительная просрочка подачи документов: до 10 рабочих дней — для специализированных деклараций, до 3 рабочих дней — для документов по требованиям;

непредставление не более 10% от общего объема истребованных документов;

ошибка в расчете налоговой базы, если ее размер не превышает 10% от суммы налога и 5 млн рублей (если не было умысла);

неверное толкование норм законодательства либо наличие противоречивой судебной практики по вопросу;

добровольное устранение нарушения , в том числе самостоятельное выявление ошибок и подача уточненной декларации до того, как нарушение обнаружат в налоговой;

погашение суммы недоимки и начисленных пеней до вынесения итогового решения по проверке;

тяжелое финансовое или имущественное положение налогоплательщика;

социальная значимость деятельности и добросовестное поведение — например, ведение благотворительной деятельности, отсутствие налоговых нарушений в течение предыдущих 12 месяцев.

Любое из перечисленных обстоятельств учтут только при наличии документальных подтверждений, подчеркнули налоговики.

Налогоплательщику придется самостоятельно подать подтверждающие документы.

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