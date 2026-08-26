Если есть смягчающие обстоятельства, налоговые штрафы уменьшат минимум в 2 раза с 1 сентября 2026
Установлен перечень смягчающих обстоятельств, которые будут учитываться при вынесении решений об уменьшении штрафов.
С 1 сентября 2026 года будет действовать новый порядок применения смягчающих обстоятельств при привлечении к ответственности за налоговые правонарушения, пишет региональное УФНС.
Установлены рамки снижения налоговых санкций. При наличии смягчающих обстоятельств размер штрафа уменьшат не менее чем в 2 раза, но не более чем в 10 раз от изначально установленного значения.
Установлен перечень смягчающих обстоятельств, которые будут учитываться при вынесении решений:
незначительная просрочка подачи документов: до 10 рабочих дней — для специализированных деклараций, до 3 рабочих дней — для документов по требованиям;
непредставление не более 10% от общего объема истребованных документов;
ошибка в расчете налоговой базы, если ее размер не превышает 10% от суммы налога и 5 млн рублей (если не было умысла);
неверное толкование норм законодательства либо наличие противоречивой судебной практики по вопросу;
добровольное устранение нарушения, в том числе самостоятельное выявление ошибок и подача уточненной декларации до того, как нарушение обнаружат в налоговой;
погашение суммы недоимки и начисленных пеней до вынесения итогового решения по проверке;
тяжелое финансовое или имущественное положение налогоплательщика;
социальная значимость деятельности и добросовестное поведение — например, ведение благотворительной деятельности, отсутствие налоговых нарушений в течение предыдущих 12 месяцев.
Любое из перечисленных обстоятельств учтут только при наличии документальных подтверждений, подчеркнули налоговики.
Налогоплательщику придется самостоятельно подать подтверждающие документы.
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