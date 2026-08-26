📱 С 1 сентября школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках

Использовать мобильные телефоны во время занятий можно будет только при угрозе жизни или здоровью, а также в других экстренных ситуациях. На переменах правила использования гаджетов определяет сама школа.

С 1 сентября 2026 года вступит в силу приказ Минпросвещения № 316, который закрепляет требования к использованию мобильных телефонов во время учебных занятий. Документ вносит изменения в приказ ведомства № 115, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«На занятиях ребятам запрещено использовать телефоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также других экстренных ситуаций», — сказал Кравцов.

При этом само ограничение на использование мобильных телефонов во время уроков уже установлено федеральным законодательством. Новый приказ закрепляет соответствующее требование в нормативных документах Минпросвещения.

На переменах школьники смогут пользоваться телефонами. Порядок их использования в это время образовательные организации устанавливают самостоятельно, уточнил министр.