Минтранс рассказал, как изменятся правила перевозок с 1 сентября 2026 года

Иностранных перевозчиков с неоплаченными штрафами и долгами с 1 сентября не выпустят из России, а тем, кто работает с опасными и скоропортящимися грузами предстоит работать по новым правилам.

С 1 сентября 2026 года в России будут действовать новые правила перевозок. Обновления затронут контроль на границе для иностранных перевозчиков, порядок перевозки опасных грузов и оформление документов для транспортировки скоропортящихся продуктов.

Одно из ключевых нововведений касается усиления контроля на выезде из страны. Иностранным перевозчикам смогут отказать в пересечении границы при наличии неоплаченных штрафов, долгов за проезд по платным дорогам или неуплаты за вред, причиняемый тяжеловесным транспортом. До полного погашения задолженности выезд будет запрещен. Контроль за этим поручили Федеральной таможенной службе, пишет ТАСС.

Для перевозчиков опасных грузов вводится новый порядок выдачи специальных разрешений и ведения реестра. Маршрут перевозки теперь нужно согласовывать с владельцами дорог с учетом временных ограничений и запретов на движение по отдельным участкам.

Для российских перевозчиков часть процедур упростят. При подаче заявок больше не нужно прикладывать электронные образы свидетельства о регистрации грузовика — оператор системы будет проверять данные автоматически.

Также с 1 сентября свидетельство СПС, которое подтверждает соответствие транспортного средства требованиям международного соглашения о перевозке скоропортящихся продуктов, можно будет оформить онлайн через портал Госуслуг. В Минтрансе считают, что это ускорит процесс и сократит время подготовки документов.