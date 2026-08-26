Переход на новую модель высшего образования по отдельным специальностям начнется с 2027 года

Минобрнауки планирует завершить полный переход на новую систему высшего образования в течение трех лет. Сначала изменения затронут отдельные укрупненные группы специальностей.

Минобрнауки сообщило о поэтапном переходе на новую модель высшего образования. По отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие три года, а по отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года», — уточнили в министерстве.

Пилотный проект по переходу на новую систему стартовал в 2023 году. Сейчас в нем участвуют 17 вузов. В рамках проекта студенты получают базовое высшее образование продолжительностью от четырех до шести лет, а затем могут пройти специализированное обучение в течение одного-двух лет.

Выпускники специализированного высшего образования, которое приравнено к магистратуре, уже третий год выходят на рынок труда с дипломами нового образца.