Производственные компании включат в эксперимент ФНС по обелению рынка предоставления персонала

Производственные компании официально присоединятся к эксперименту с сентября, а выполнять все его требования начнут с ноября 2026. Участием также заинтересовалась строительная отрасль.

ФНС расширит состав участников эксперимента по обелению отрасли предоставления персонала. Об этом на заседании рабочей группы ТПП по налоговому администрированию сообщил заместитель руководителя ФНС Тимур Шиналиев.

Инициаторами присоединения к эксперименту стали сами производственные компании. С сентября эксперимент также начнет полноценно работать для цифровых платформ и крупного ритейла. Об этом пишут «Ведомости».

ФНС готова обсуждать параметры участия новых отраслей с учетом специфики их работы. Начальник управления по крупнейшим налогоплательщикам ФНС Елена Суворова отметила, что отдельные условия действующего эксперимента могут не подходить производственным и строительным компаниям, поэтому служба намерена применять гибкий подход.

Механизм предусматривает раздельную уплату налогов:

75% НДС и страховых взносов и 50% НДФЛ — при работе с аутстаффинговыми компаниями;

100% налогов — при взаимодействии с самозанятыми и ИП на УСН.

Расширение эксперимента должно помочь снизить долю «серых» схем в аренде персонала и обеспечить прозрачность расчетов в новых отраслях, где риск некорректного оформления отношений также остается высоким.