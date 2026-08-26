Миронов хочет платить региональный МРОТ родственникам, которые помогают воспитывать детей

Государство должно поощрять участие старшего поколения в воспитании детей, поэтому Сергей Миронов предлагает платить родственникам, которые берут на себя уход за ребенком до семи лет, сумму на уровне регионального МРОТ.

Бабушки и дедушки, которые берут на себя уход за ребенком до семи лет, должны получать ежемесячную выплату. С таким предложением лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился к министру труда Антону Котякову.

Миронов считает, что государство должно создавать условия, при которых ближайшие родственники могут заниматься воспитанием детей, пока родители работают. Он предлагает установить размер выплаты на уровне регионального минимального размера оплаты труда. Право на такую поддержку, по его мнению, должно возникать при рождении каждого ребенка, а не только первенца.

«Считаю необходимым рассмотрение инициативы, о введении ежемесячной выплаты для бабушек и дедушек, осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста семи лет. Размер выплаты при этом должен быть установлен на уровне минимального размера оплаты труда по региону. Такое право должно возникать при рождении каждого ребенка, не ограничиваясь первенцем», — сказано в письме.

По словам политика, поддержка старшего поколения одновременно помогает родителям совмещать работу и воспитание детей, а также создает дополнительные стимулы для рождения второго и третьего ребенка.