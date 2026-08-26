Пострадавшему от атак БПЛА бизнесу дадут отсрочку по налогам на год

Компании и ИП, которые понесли ущерб из-за атак беспилотников на объекты группы «РВБ», смогут на 12 месяцев отложить уплату ряда налогов и страховых взносов. До конца 2026 года для них также приостановят налоговые проверки.

Правительство утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак украинских беспилотников на объекты группы «РВБ». Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Отсрочка распространяется на НДС, кроме налога при ввозе товаров в Россию, налог на прибыль, налоги по УСН и АУСН, а также страховые взносы и авансовые платежи. Сроки платежей, которые приходятся на август 2026 года — июль 2027 года, можно будет продлить на 12 месяцев.

После окончания отсрочки задолженность разрешат погашать в рассрочку равными долями в течение еще одного года. Воспользоваться поддержкой смогут юрлица и ИП, у которых размер понесенного ущерба превышает 5% годового дохода.

До конца 2026 года для пострадавшего бизнеса также приостановят налоговые проверки и проверки правильности расчета и уплаты страховых взносов. На этот же период остановится течение связанных с ними процессуальных сроков.

Кроме того, на шесть месяцев продлят предельные сроки направления требований об уплате задолженности и принятия решений о ее взыскании.