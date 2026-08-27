Налог для иностранного турбизнеса на Мальдивах не должен заметно повысить цены для россиян

Мальдивские власти планируют ввести налог с продаж услуг иностранных туроператоров, турагентств и онлайн-сервисов бронирования с октября. Даже при включении платежа в стоимость тура существенного подорожания не ожидается.

Введение налога не повлияет на российских туристов, считает член правления Российского союза туриндустрии и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Парламент Мальдив принял закон, по которому иностранные туроператоры, турагентства и системы онлайн-бронирования должны зарегистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический налог TGST с продажи услуг на архипелаге. Мера, как ожидается, начнет действовать в октябре.

«Есть вероятность, что непосредственно на туристов новый закон влияния не окажет. Но даже если допустить, что налог придется включать в стоимость туров, к критичному увеличению цены это не приведет», — сказал Артур Мурадян.

По его словам, Space Travel пока не получал информации от принимающих партнеров о новом налоге. Закон должен приносить экономике Мальдив около 100 млн долларов в год. При 2,25 млн иностранных туристов, посетивших страну за прошлый год, прогнозируемая сумма составит менее 50 долларов на человека.

Мурадян считает, что мера в первую очередь затронет глобальные платформы бронирования. Значительная часть туроператоров работает с местными принимающими компаниями, которые уже зарегистрированы на Мальдивах и платят налоги.