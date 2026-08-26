Бизнес заплатит за внешнее управление: эксперт разобрала скрытые ловушки нового Указа № 604

Указ не описывает, как собственнику вернуть управление и что происходит с накопленными за это время доходами.

Основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению Людмила Ганичева прокомментировала возможные последствия применения Указа № 604.

Согласно документу, если владелец не защитил активы, их могут забрать в госуправление.

Эксперт рассказала, когда это может случиться:

не приняли меры защиты (в том числе от атак БПЛА) или приняли, но с опозданием;

нарушили установленные требования к безопасности объекта;

создали угрозу нормальной работе объекта – сюда прямо отнесли неэффективное противодействие дронам;

не восстановили объект в срок после атаки.

Указ включает широкий список объектов критической инфраструктуры: ТЭК, промышленность, связь, ЖКХ, транспорт и логистика.

Финансирование введения управления – не бюджетное. Расходы на временное управление покрываются доходами от использования того же имущества. То есть бизнес фактически оплачивает изъятие из собственной выручки, отметила эксперт.

При этом важно, что указ не описывает, как собственнику вернуть управление и что происходит с накопленными за это время доходами.

Установлено, что временное управление имуществом прекращается по решению правительства, принятому на основании поручения президента РФ, но не по заявлению собственника, подчеркнула Ганичева.