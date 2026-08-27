Эксперт назвал ошибки, которые уменьшат размер пенсии

Россияне часто откладывают создание пенсионного капитала до 45–50 лет, упуская возможность использовать фактор времени для роста накоплений. Но лучше начинать инвестировать с момента получения первого стабильного дохода, чтобы минимизировать размер регулярных взносов, считает президент Ассоциации финансовой грамотности Вениамин Каганов.

Для формирования капитала важно отделить пенсионные средства от повседневного бюджета. Хранение денег в долгосрочных инструментах помогает избежать риска преждевременной траты накоплений.

«Чем раньше человек начнет вкладывать в долгосрочные инструменты инвестирования, тем меньше может быть регулярный взнос и тем больше сумма, которая позволит получать дополнительный доход к пенсионным выплатам. Главная задача — не разбогатеть, а возможность гарантированно получать регулярный доход», — пояснил эксперт.

Не стоит дожидаться высокого уровня дохода, чтобы начать откладывать деньги, добавил он. Разумнее делать регулярные взносы, даже если они небольшие, и постепенно увеличивать их по мере роста финансовых возможностей. Целевой объем накоплений не должен быть меньше размера социальной пенсии, которую выплачивает государство.

В качестве инструмента для формирования капитала Каганов предложил использовать программу долгосрочных сбережений. Она сочетает личные взносы, инвестиционный доход, государственное софинансирование и налоговые стимулы.