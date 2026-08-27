Набор соцуслуг можно перевести в денежный формат до 1 октября 2026 года

Льготники могут до 1 октября 2026 года изменить форму получения набора соцуслуг: лекарства, путевки и бесплатный проезд можно заменить на денежный эквивалент. Соцфонд рассматривает такие заявления за один день.

Социальный фонд сообщил, что россияне, которые получают ежемесячную денежную выплату, могут до 1 октября 2026 года изменить формат получения набора социальных услуг (НСУ). Мера поддержки предоставляется либо в натуральном виде, либо в денежном эквиваленте — выбор остается за получателем.

В состав НСУ входят лекарства и медизделия по рецептам, лечебное питание для детей‑инвалидов, путевки на санаторно‑курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также междугородные поездки к месту лечения и обратно.

«Поменять текущую форму набора полностью или частично можно до 1 октября текущего года. Выбранный вариант будет действовать с 1 января следующего года», — сказано в канале СФР в MAX.

Подать заявление на отказ от услуг в пользу денежной выплаты или на возобновление получения услуг можно онлайн или лично — в клиентских службах Соцфонда и МФЦ. Средний срок рассмотрения таких заявлений составляет один день.