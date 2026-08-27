Минтруд пояснил, когда важна дата подачи заявления на налоговый кешбэк

Минтруд разъяснил, на что влияет дата подачи заявления на ежегодную семейную выплату.

На дату подачи заявления учитывается:

семейное положение и состав семьи;

перечень имущества в собственности.

«Например, если в 2025 году у вас было двое детей, а в 2026 году родился третий ребенок, то состав семьи будут рассчитывать на дату подачи заявления – с учетом всех троих детей», — пояснили в ведомстве.

Но от даты подачи заявления не зависят:

расчетный период – всегда составляет 12 месяцев прошлого года (2025 год);

размер выплаты – формируется из размера уплаченного НДФЛ за прошлый год.

Ежегодную семейную выплату могут получать родители двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), если среднедушевой доход семьи менее 1,5 ПМ на человека и имущество соответствует установленным критериям.

Подать заявление можно на Госуслугах, в СФР или МФЦ до 30 сентября 2026 года включительно.