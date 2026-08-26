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Общество
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В Минобрнауки рассказали, отменят ли дипломы бакалавров и магистров после перехода на новую систему в 2027 году

Дипломы бакалавров и магистров продолжат действовать после реформы высшего образования. Переход на новую модель начнется с 2027 года, а пилотные вузы уже тестируют гибкие траектории и новые форматы подготовки.

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Дипломы с квалификацией «бакалавр» и «магистр» сохранят юридическую силу после внедрения новой модели высшего образования. Все поступившие ранее и поступающие сейчас на программы бакалавриата и магистратуры смогут беспрепятственно завершить обучение по действующим учебным планам.

«Дипломы с квалификацией "бакалавр" и "магистр" останутся и в будущем действующими документами о получении высшего образования», — сказали в Минобрнауки.

Переход на новую модель высшего образования начнется с 2027 года, его планируют завершить в течение ближайших трех лет. Ведомство подчеркнуло, что 1 сентября 2026 года массового перехода российских университетов на новую систему происходить не будет.

В пилотном проекте студенты получают базовое высшее образование продолжительностью от 4 до 6 лет и специализированное — 1-2 года, приравненное к уровню магистратуры. Выпускники специализированного уровня уже третий год выходят на рынок труда с дипломами нового образца.

Минобрнауки уточняет, что пилотные университеты апробируют разные подходы к реализации образовательного процесса: гибкие траектории обучения, новые механизмы участия работодателей, а также различные сроки подготовки по программам разных уровней.

Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального обучения, ориентированным на подготовку научно‑педагогических и исследовательских кадров.

Автор

Комментарии

1
  • Жанна
    В Минобрнауки рассказали, отменят ли дипломы бакалавров и магистров после перехода на новую систему в 2027 году

    пилотные университеты апробируют разные подходы к реализации образовательного процесса: гибкие траектории обучения, новые механизмы участия работодателей, а также различные сроки подготовки

    Точно апробируют? Одобряют по умолчанию, как велели сверху?

    Или все-таки автор не знает значения слова "апробировать"?

    апробировать

    Большой толковый словарь русского языка

    АПРОБИ́РОВАТЬ, -рую, -руешь; св. и нсв. что. Провести - проводить апробацию чего-л., официально одобрить - одобрять. А. научное открытие. Самолёты новой марки уже апробированы

    Значение

    офиц. давать (дать) официальное одобрение, апробацию

    апроби́ровать

    рую, руешь, прич. страд. прош. апроби́рованный, ая, ое, апроби́рован, вана, вано; св. и нсв.

    [< лат. approbo одобрять, утверждать]

    Официально одобрить/одобрять в результате испытания, проверки.

    Чиновники апробировали модель системы муниципального управления. Вуз апробировал новые методики преподавания. Медицинский центр апробирует новый прибор для хирургии.

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