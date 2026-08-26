Правительство требует особого контроля за мерами поддержки МСП
Мишустин призвал Федеральное казначейство усилить контроль за поддержкой МСП. Автоматизация закупок малого объема и развитие малого бизнеса напрямую влияют на занятость и технологический прогресс страны.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину обеспечить особый контроль за мерами поддержки малого и среднего бизнеса.
Он напомнил, что одно из ключевых направлений — развитие закупок малого объема, для которых утверждена концепция полной автоматизации процедур и интеграции с бухгалтерскими системами заказчиков и поставщиков.
«Важное направление — поддержка небольших предприятий, в том числе через закупки малого объема. Утверждена концепция, в которой предусмотрена полная автоматизация процедуры их проведения, а также интеграция с бухгалтерскими информационными системами и заказчиков, и поставщиков», — сказал Михаил Мишустин.
Также он добавил, что МСП остается важнейшим сектором экономики, который влияет на устойчивость регионов и занятость населения. Именно в малом и среднем бизнесе часто появляются инновационные решения, которые затем становятся драйверами промышленного и технологического развития страны.
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