Правительство требует особого контроля за мерами поддержки МСП

Мишустин призвал Федеральное казначейство усилить контроль за поддержкой МСП. Автоматизация закупок малого объема и развитие малого бизнеса напрямую влияют на занятость и технологический прогресс страны.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину обеспечить особый контроль за мерами поддержки малого и среднего бизнеса.

Он напомнил, что одно из ключевых направлений — развитие закупок малого объема, для которых утверждена концепция полной автоматизации процедур и интеграции с бухгалтерскими системами заказчиков и поставщиков.

«Важное направление — поддержка небольших предприятий, в том числе через закупки малого объема. Утверждена концепция, в которой предусмотрена полная автоматизация процедуры их проведения, а также интеграция с бухгалтерскими информационными системами и заказчиков, и поставщиков», — сказал Михаил Мишустин.

Также он добавил, что МСП остается важнейшим сектором экономики, который влияет на устойчивость регионов и занятость населения. Именно в малом и среднем бизнесе часто появляются инновационные решения, которые затем становятся драйверами промышленного и технологического развития страны.