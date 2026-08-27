Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: "Бухгалтер IT компании IT-льготы под прицелом ФНС"
Блокировка счетов налоговой инспекцией
Читать 1 мин

Малый бизнес теряет ликвидность — депутаты требуют от ФНС ускорить разблокировку счетов

Депутаты потребовали от ФНС донастроить информационные системы, чтобы предприниматели на АУСН не лишались доступа к счетам.

664 просмотра72 открытия

Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с председателем комитета по малому и среднему предпринимательству Александром Деминым направили письмо руководителю ФНС Даниилу Егорову с просьбой ускорить разблокировку счетов добросовестных предпринимателей.

В обращении авторы рассказали про рост блокировок счетов у компаний, которые применяют автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Несмотря на небольшой масштаб таких случаев, подчеркивают авторы письма, блокировка фактически останавливает хозяйственную деятельность, особенно для малого и среднего бизнеса, который выбирает АУСН из-за ее простоты и доступности.

«Просим вас, уважаемый Даниил Вячеславович, дать поручение донастроить информационные системы ФНС России таким образом, чтобы добросовестные предприниматели не лишались доступа к банковским счетам, а разблокировка счетов происходила в возможно короткие сроки», — сказано в письме.

Депутаты просят ФНС донастроить информационные системы так, чтобы добросовестные предприниматели не лишались доступа к счетам, а разблокировка происходила максимально быстро. В письме указывается, что у малого и среднего бизнеса нет значительного запаса ликвидности, поэтому блокировка лишает компании возможности исполнять договорные обязательства и выплачивать зарплату сотрудникам.

Недавно мы писали, что сбой коммуникаций внутри ФНС стал причиной массовых ошибок при блокировках счетов.

Автор

КУБ2Б
Бухгалтерский аутсорсинг

Где бухгалтеру искать клиентов в 2026 году: 6 неочевидных инструментов без бюджета на рекламу

6 неочевидных способов найти клиентов бухгалтеру без рекламы: Telegram-чаты, вакансии, Google, ВКонтакте, новые компании и автоматический мониторинг заявок.

Где бухгалтеру искать клиентов в 2026 году: 6 неочевидных инструментов без бюджета на рекламу
8K

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка