Россиянам объяснили, кому повысят пенсию с сентября без индексации

Плановой индексации страховых пенсий в сентябре 2026 года не будет. Однако выплаты могут вырасти у пенсионеров, для которых в августе возникло основание для перерасчета.

Повышение может затронуть россиян, которым в августе исполнилось 80 лет, пенсионеров с I группой инвалидности, получателей с нетрудоспособными иждивенцами, а также тех, кто приобрел необходимый северный стаж или прекратил работать. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

При достижении 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. В 2026 году она составляет 9 584,69 рубля, поэтому прибавка составит такую же сумму. Дополнительно автоматически устанавливается надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля.

«Перерасчет проводится со дня рождения, но повышенная сумма поступит пенсионеру в следующем месяце. Таким образом, те, кому 80 лет исполнилось в августе, впервые получат увеличенную пенсию в сентябре — с доплатой за прошедший период», — пояснил Виноградов.

Аналогичный порядок действует при установлении I группы инвалидности. При этом дважды увеличить фиксированную выплату нельзя: если пенсионер уже получает ее в двойном размере из-за инвалидности I группы, после достижения 80 лет повторной прибавки не будет.

Пенсия также может увеличиться при появлении нетрудоспособного иждивенца. За каждого такого члена семьи фиксированная выплата повышается на треть, максимум учитываются три иждивенца. В 2026 году прибавка за одного составляет 3 194,90 рубля.

Кроме того, перерасчет положен пенсионерам, которые уволились в августе и во время работы не получали все предусмотренные индексации. Право на повышенную выплату возникнет с 1 сентября, а если сведения от работодателя поступят в СФР позднее, недополученную сумму компенсируют.