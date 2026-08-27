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Банкротство
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ВС пресек затягивание банкротства из-за злоупотреблений кредитора

Верховный Суд признал недопустимым многолетнее затягивание процедуры из‑за многочисленных ходатайств кредитора, которые фактически парализовали рассмотрение.

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Житель Ярославской области Павел Дорофеев оформил два кредита на покупку квартиры и автомобиля, а также выдал поручительство по займу юридическому лицу. После ухудшения экономической ситуации бизнес перестал приносить прибыль, и в 2018 году он инициировал собственное банкротство. Средства от продажи квартиры были направлены залогодержателю, а требование по поручительству банк уступил коллекторской организации.

По состоянию на 2026 год судебные заседания по делу о несостоятельности неоднократно откладывались из‑за большого количества ходатайств и дополнений, подаваемых кредитором. Суды трех инстанций рассматривали вопрос о завершении процедуры, однако продлевали ее, ссылаясь на необходимость изучения новых заявлений. Об этом сказано на сайте ВС.

Дорофеев обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой, указав на злоупотребления со стороны кредитора, которые фактически парализовали движение дела.

Коллегия по экономическим спорам ВС отменила решения нижестоящих судов и завершила процедуру банкротства, подчеркнув, что затягивание дела без объективных причин недопустимо и противоречит целям законодательства о несостоятельности.

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