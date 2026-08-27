Компании могут применять льготы МСП даже при отсутствии в реестре

ВС разъяснил, что реестр МСП носит информационный характер и не определяет право на льготы: если организация соответствует критериям малого бизнеса, она может использовать пониженные тарифы страховых взносов независимо от технических сбоев.

Верховный Суд рассмотрел спор о праве компании применять пониженные страховые взносы, несмотря на отсутствие в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Суд указал, что сам реестр носит информационный характер и не является правоустанавливающим документом.

Ключевой фактор для применения льгот — фактическое соответствие критериям МСП, установленным законодательством: численность, доходы и структура участия. Если компания отвечает этим требованиям, она вправе рассчитывать на пониженные тарифы страховых взносов, даже если по техническим причинам не была включена в реестр или была исключена из него. Об этом сказано в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 17.04.2026 № 301-ЭС25-12096 по делу № А11-11716/2024.

ВС подчеркнул, что ошибки при ведении реестра не могут ухудшать положение налогоплательщика и лишать его предусмотренных законом преференций. Льготы должны предоставляться исходя из реальных показателей деятельности компании, а не формального статуса в информационной базе.

Решение формирует важную правовую позицию для бизнеса: компании, которые соответствуют критериям МСП, могут защищать свое право на льготы даже при сбоях в работе реестра или спорных действиях его оператора.