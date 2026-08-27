ВС подтвердил: коммерческое имущество можно дарить без налога

Статус недвижимости — офис, склад, торговое помещение — не влияет на налоговый режим дарения: сделки между близкими родственниками остаются без НДФЛ в любом случае.

Верховный Суд сформировал важную правовую позицию для собственников недвижимости и семейного бизнеса: дарение имущества между близкими родственниками не подлежит налогообложению НДФЛ, независимо от того, считается ли объект коммерческим или используется в предпринимательской деятельности.

Освобождение от налога при дарении действует в силу прямой нормы Налогового кодекса, и статус имущества — жилое, нежилое, офисное, складское или торговое — не влияет на применение льготы.

Налоговый орган не может квалифицировать передачу недвижимости как предпринимательский доход, если сделка совершается между близкими родственниками и оформлена как дарение. Об этом сказано в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 17.04.2026 № 309-ЭС24-21782 по делу № А50-28917/2023.

Правовая позиция ВС устраняет распространенный риск для бизнеса, когда налоговые органы пытаются доначислить НДФЛ, ссылаясь на коммерческий характер имущества. Суд указал, что такие доводы не основаны на законе, а дарение не считается операцией, направленной на получение дохода.

Решение усиливает защиту семейных сделок с недвижимостью и подтверждает, что передача активов внутри семьи может осуществляться без налоговых последствий, если соблюдены требования законодательства о дарении.