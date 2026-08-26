Цифровой аудит наступает: почему бухгалтеру IT-компании критически важно попасть на вебинар 27 августа

Ужесточение контроля ФНС за IT-льготами в 2026 году заставляет бухгалтеров пересматривать подход к отчетности. Эксперты «Клерка» анонсировали разбор ключевых ошибок, которые приводят к доначислениям и потере аккредитации.

В конце августа профессиональное сообщество бухгалтеров и финансовых специалистов IT-компаний получит возможность детально разобраться в наиболее чувствительной теме текущего налогового периода. Центр обучения «Клерк» анонсировал проведение тематического вебинара «Бухгалтер IT компании: IT-льготы под прицелом ФНС». Мероприятие пройдет 27 августа 2026 года в 11:00 по московскому времени в онлайн-формате. По данным организаторов, интерес к событию уже проявили 488 специалистов.

Почему тема стала критически важной именно сейчас?

Интерес к семинару не случаен. В 2026 году налоговые органы существенно изменили подход к контролю за применением пониженных тарифов и налога на прибыль IT-компаниями. Внедрение алгоритмов искусственного интеллекта в аналитические системы ФНС позволило автоматизировать сверку данных из нескольких источников: специальных деклараций по налогу на прибыль, отчетности в Минцифры и расчетов по страховым взносам. Как отмечают организаторы, любое, даже незначительное расхождение в этих данных автоматически становится триггером для углубленной проверки. Для бизнеса это означает не только репутационные риски, но и вполне конкретные финансовые потери — налоги могут быть пересчитаны по общим ставкам задним числом за весь период применения льготы.

Программа мероприятия: практический уклон

В отличие от обзорных лекций, программа вебинара сфокусирована на прикладных инструментах защиты бизнеса. Ключевым блоком станет разбор так называемого «правила 70%» — критерия, по которому ФНС оценивает долю профильной IT-выручки. Эксперты объяснят, почему формально «чистая» выручка компании с точки зрения инспектора может быть переквалифицирована в «грязную» и как подготовить документацию, чтобы минимизировать эти риски.

Отдельное внимание будет уделено ведению раздельного учета. В условиях смешанной деятельности многие компании полагаются на правило 5%, однако, как показывает практика налоговых проверок, одного лишь формального соответствия этому порогу недостаточно. Слушателям покажут, как выглядит их отчетность глазами инспектора, и разберут топ-5 типовых претензий ФНС к субъектам IT-отрасли. Также в программу включен обзор доступных преференций на 2026 год, включая сравнение режимов для резидентов «Сколково» и «Иннополиса». Это позволит главным бухгалтерам и финансовым директорам сделать осознанный выбор в пользу наиболее безопасной и выгодной для компании модели налогообложения.

Экспертиза и доверие к источнику

Ключевым аргументом в пользу посещения вебинара является уровень спикера. Занятие проведет Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», кандидат экономических наук и доцент. Обладая квалификацией главного бухгалтера шестого уровня и более чем двадцатилетним практическим опытом, она специализируется на независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка. Такой бэкграунд позволяет переводить сложные нормативные формулировки в плоскость конкретных инструкций для работы.

Сам Центр обучения «Клерк» заявляет о 23-летнем опыте работы с профессиональной аудиторией. Статистика платформы внушительна: более 70 онлайн-курсов, свыше 300 проведенных вебинаров и аудитория, превышающая 7 миллионов пользователей. Подобные показатели являются косвенным подтверждением того, что контент платформы отвечает запросам рынка.

Кому будет полезно посетить вебинар?

Целевая аудитория мероприятия достаточно широка. В первую очередь, материал будет максимально полезен главным бухгалтерам и бухгалтерам на аутсорсе, обслуживающим компании, имеющие аккредитацию в Минцифры или планирующие ее получить. Финансовым директорам и собственникам IT-бизнеса будет полезно посмотреть на налоговые риски с точки зрения контролирующего органа, чтобы выстроить стратегию финансовой безопасности на 2026 год. Начинающим специалистам, работающим с маркетплейсами или IT-стартапами, вебинар поможет сформировать правильную базу для ведения учета без «воды» и устаревших практик.

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Дополнительные преимущества и подтверждение качества

Помимо живого участия, зарегистрированные пользователи с подпиской получат персональный сертификат о посещении. Этот документ станет документальным подтверждением повышения квалификации и пополнит профессиональное портфолио специалиста.

О высоком качестве образовательного контента свидетельствуют и отзывы слушателей, которые подчеркивают прикладной характер материалов. «Информация актуальная, прикладная, воспринимается легко», — отмечает Влада, начинающий бухгалтер. Оксана, главный бухгалтер, акцентирует внимание на том, что спикеры проекта — практики, а не теоретики, что позволяет избегать абстрактных лекций. Подобная репутация важна для специалистов, которые ищут не просто очередное мероприятие «для галочки», а источник готовых решений для ежедневной работы.

Таким образом, предстоящий вебинар выглядит не как рекламная акция, а как оперативная реакция экспертного сообщества на усложнение налогового администрирования. Учитывая скорость изменения законодательства и возросшую активность проверяющих органов, умение защищать право на льготы становится не просто желательным навыком, а обязательным требованием к профессиональной состоятельности бухгалтера в IT-секторе.