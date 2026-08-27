Минфин разъяснил правила формирования первоначальной стоимости земельного участка

Минфин в письме от 30.07.2026 № 03-03-06/1/65937 разъяснил, как формируется первоначальная стоимость земельного участка.

Согласно ст. 257 НК, первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, но без НДС.

Таким образом, расходы, связанные с приобретением земельного участка, формируют первоначальную стоимость такого участка, указало ведомство.

При этом земельные участки относятся к объектам, не подлежащим амортизации – ст. 256 НК.

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