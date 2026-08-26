Юрист рассказала, когда увольнение сотрудника из-за ИИ будет законным

Искусственный интеллект сам по себе не может быть основанием для увольнения. Но если после автоматизации отдельная должность действительно становится не нужна, компания вправе провести сокращение.

Компании могут сокращать сотрудников после внедрения искусственного интеллекта, если автоматизация уменьшила потребность в их работе или полностью устранила отдельную трудовую функцию. При этом оформить увольнение непосредственно «в связи с заменой искусственным интеллектом» нельзя, рассказала «Клерку» кандидат юридических наук, доцент МОФ РАНХиГС Екатерина Кудряшова.

Юридическим основанием будет сокращение численности или штата по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Например, если пять сотрудников вручную обрабатывали первичные документы, а после автоматизации прежний объем работы выполняет один человек, компания может сократить четыре штатные единицы.

«Искусственный интеллект не позволяет работодателю обходить процедуру сокращения», — подчеркнула Кудряшова.

Подобный спор уже рассматривал Мосгорсуд. В деле № 33-34099/2025 работодатель внедрял новое программное обеспечение и нейротехнологии с использованием ИИ, которые могли заменить значительную часть функций категорийного менеджера.

Однако вместо сокращения сотруднице уменьшили рабочее время и оплату труда, а затем уволили из-за отказа продолжать работу в изменившихся условиях. Суд признал увольнение незаконным и восстановил работницу.

«Если компьютерная программа действительно полностью заменяет трудовую функцию человека, это как раз аргумент в пользу проведения сокращения, а не попытки изменить ему условия труда по статье 74 ТК РФ», — пояснила юрист.

При таком увольнении компания должна соблюдать обычную процедуру сокращения. В частности, работника нужно предупредить минимум за два месяца и предложить ему имеющиеся вакансии. При нарушении процедуры сотрудник может оспорить увольнение в суде и потребовать восстановления на работе.