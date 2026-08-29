Федеральные льготники могут до 1 октября изменить форму набора соцуслуг

Получатели ежемесячной денежной выплаты могут полностью или частично отказаться от набора социальных услуг в пользу денег либо вернуть получение льгот в натуральной форме. Новый вариант начнет действовать с 1 января 2027 года.

Федеральные льготники, которые получают ЕДВ, могут до 1 октября 2026 года выбрать форму предоставления набора социальных услуг. Об этом напомнил Социальный фонд России.

В набор входят лекарства и медицинские изделия по рецептам, лечебное питание для детей с инвалидностью, путевки на санаторно-курортное лечение. Также льготникам предоставляют бесплатный проезд на пригородных поездах и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

При этом менять форму получения можно как для всего набора, так и для отдельных услуг. Например, льготник может сохранить бесплатные лекарства, но отказаться от путевок и проезда в пользу денежной компенсации.

Подать заявление об отказе от натуральных льгот или их возобновлении можно онлайн либо лично в клиентской службе СФР или МФЦ. После обновления стандартов обслуживания такие заявления в среднем рассматривают за один день.

Соцфонд также сократил сроки назначения ЕДВ федеральным льготникам почти на 10%, а переоформление выплаты ускорилось на 15%.