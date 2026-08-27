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Порядок применения онлайн-касс
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ФНС назвала типичные ошибки при работе с ККТ

Обязанность продавца — сформировать чек независимо от желания клиента.

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Налоговики назвали самые распространенные ошибочные формулировки при работе с ККТ, за которыми скрываются серьезные риски:

  • «Слип терминала — это кассовый чек». Это не так: слип подтверждает банковскую транзакцию, но не содержит обязательных реквизитов и не передается в ФНС. Для проверяющих это не доказательство соблюдения кассовой дисциплины;

  • «Если клиент не просит чек, можно не выдавать». Обязанность продавца — сформировать чек независимо от желания клиента;

  • «СБП по QR — это не эквайринг, касса не нужна». СБП — это способ перевода денег. При расчетах с физлицами тоже нужен чек;

  • «Примем оплату на карту директора или ИП, чтобы не использовать кассу». Это грубое нарушение кассовой дисциплины, его посчитают сокрытием выручки, есть риск проблемы с возвратами и споров с клиентами.

  • «Сделаем перевод между своими счетами и закроем вопрос». Если платеж пришел от физлица, он должен быть оформлен кассовым чеком до момента зачисления или сразу после, в зависимости от формата бизнеса.

Такие схемы не экономят деньги, а создают риски штрафов, доначислений и репутационных потерь, предупреждает УФНС.

Легально работать без онлайн-кассы могут самозанятые. Кроме того, чек не нужно при расчетах между юр лицами и ИП (платеж с расчетного счета на расчетный).

Но если платит физлицо (даже по реквизитам), чек обязателен, подчеркнули в УФНС.

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Автор

КУБ2Б
Бухгалтерский аутсорсинг

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