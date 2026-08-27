💲 Курс доллара, евро, юаня на 27 августа 2026 года

На 27 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 84,3 рубля, курс евро — 98,3.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 27 августа 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 84,2820 рубля Евро 98,2897 рубля Юань 12,5294 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 27 августа 2026 года. Источник: ЦБ.

Главный аналитик «Алор брокер» Андрей Зацепин рассказал, что ослабление рубля во многом связано с тем, что инвесторы используют доллар как защитный актив. По его словам, даже рост продаж валютной выручки на пике налогового периода не сможет быстро снять давление с рубля, что поддерживает вероятность укрепления доллара.

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