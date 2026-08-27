💲 Курс доллара, евро, юаня на 27 августа 2026 года
Банк России установил курс доллара США 84,3 рубля, евро стоит 98,3.
На 27 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 84,3 рубля, курс евро — 98,3.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 27 августа 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
84,2820 рубля
Евро
98,2897 рубля
Юань
12,5294 рубля
Главный аналитик «Алор брокер» Андрей Зацепин рассказал, что ослабление рубля во многом связано с тем, что инвесторы используют доллар как защитный актив. По его словам, даже рост продаж валютной выручки на пике налогового периода не сможет быстро снять давление с рубля, что поддерживает вероятность укрепления доллара.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
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