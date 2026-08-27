Власти обсудили снижение налоговой нагрузки для компаний, которые тратятся на защиту своих объектов

РСПП предложил меры по защите предприятий от угроз и поддержке устойчивости пострадавшего бизнеса.

26 августа 2026 года правительство обсудило с крупнейшими промпредприятиями и отраслевыми организациями снижение фискальной нагрузки и административных барьеров для компаний, инвестирующих в защиту своих объектов.

Об этом сообщается на сайте кабмина по итогам совещания о повышении защищенности производственных объектов, проведенного первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым.

Участники обсудили предложенные РСПП меры по защите предприятий от различных видов угроз и поддержку устойчивости пострадавших компаний.