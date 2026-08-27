Магазины начали готовить кассы к приему цифровых рублей с 1 сентября

Опция оплаты цифровыми рублями уже появилась, в частности, на кассе самообслуживания одного из московских магазинов «Магнит», выяснил корреспондент РИА Новости. При выборе такого способа оплаты покупателю предлагают отсканировать QR-код через банковское приложение.

Пока провести такой платеж нельзя. В пресс-службе ретейлера пояснили, что возможность заработает с 1 сентября 2026 года, когда клиенты смогут открывать счета цифрового рубля через приложения банков.

С этой же даты обязанность принимать цифровые рубли возникает у продавцов с выручкой за предыдущий календарный год свыше 120 млн рублей, если на 1 января 2026 года у них был договор о приеме электронных средств платежа с системно значимым банком или банком, признанным ЦБ значимым на рынке платежных услуг.

Требование будет расширяться поэтапно. С 1 сентября 2027 года оно затронет продавцов с выручкой свыше 30 млн рублей при выполнении предусмотренных законом условий, а с 1 сентября 2028 года — остальных продавцов, на которых распространяется обязанность. Компании с совокупной годовой выручкой менее 20 млн рублей подключать прием цифровых рублей не обязаны.

Есть и другие исключения. Обязанность не распространяется на торговые точки с выручкой за предыдущий год менее 5 млн рублей, даже если совокупная выручка компании выше установленного порога. Принимать цифровые рубли также не потребуется в местах продаж, где нет доступа к интернету.

Подробнее о том, как бизнесу работать с цифровым рублем с сентября 2026 года, кого затронут новые требования и как подготовиться к изменениям, читайте в разборе «Клерка»