Родители тратят на школьные сборы в 2,5 раза больше, чем семь лет назад

Сборы детей в школу в Москве достигли 21 тыс. рублей, в Петербурге — 19,4 тыс., в Красноярске — 18,5 тыс. За семь лет расходы выросли в 1,8-2,5 раза, а 9% родителей в 2026 году даже взяли кредит.

В 2026 году расходы на сборы детей в школу в мегаполисах продолжили расти: бюджеты увеличились в среднем на 10%. В опросе приняли участие 9000 родителей школьников из 16 городов‑миллионников.

Самые высокие траты фиксируются в Москве — 21 000 рублей на одного ребенка, что на 9% больше, чем в 2025 году. В Санкт‑Петербурге бюджет составил 19 400 рублей (+11%). На третьем месте — Красноярск с расходами 18 500 рублей (+10%). Об этом сказано в исследовании SuperJob.

В ряде городов сборы обходятся дешевле: в Волгограде родители тратят около 15 200 рублей (+9%), в Уфе — 15 300 рублей (+11%).

За семь лет наблюдений расходы на подготовку к школе выросли в 1,8–2,5 раза. Наиболее быстрый рост приходился на 2021-2023 годы. 9% родителей в 2026 году году взяли кредит, чтобы собрать ребенка в школу.