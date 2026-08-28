Корпорация МСП помогла погасить 1,74 млрд рублей задолженности перед бизнесом

Предприниматели подали более 1,2 тыс. обращений в Корпорацию МСП через «Сервис 360», и половина уже решена. Наиболее частые жалобы связаны с госзаказчиками, где девять из десяти обращений касаются неоплат по договорам.

С начала 2026 года предприниматели направили в Корпорацию МСП более 1,2 тыс. обращений через «Сервис 360» на Цифровой платформе МСП.РФ. Более 600 из них уже получили поддержку, еще около 200 находятся в работе. По остальным заявителям предоставлены разъяснения или нарушения не подтвердились.

«Небольшие компании не могут позволить себе содержать в штате специалистов всех профилей, которые могли бы оказать грамотную правовую и методологическую поддержку. "Сервис 360" на МСП.РФ позволяет предпринимателям напрямую сообщить о возникшей проблеме в режиме онлайн. Сегодня наиболее частые темы обращений — это проблемы при работе с госзаказчиками, на нее приходится 60% всех обращений. Еще 20% касается взаимодействия с маркетплейсами», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В сфере закупок по 223‑ФЗ девять из десяти обращений связаны с неоплатами по исполненным договорам. Для решения проблемы создан «бесшовный» алгоритм взаимодействия между Корпорацией МСП и ФАС, а также федеральный штаб под руководством министра экономического развития Максима Решетникова. С начала года он помог погасить 60% задолженности перед МСП‑поставщиками — 1,74 млрд рублей.

В части работы на маркетплейсах предприниматели чаще всего жалуются на штрафы, необоснованные действия площадок и игнорирование обращений в поддержку. Корпорация МСП выстроила системный механизм взаимодействия с маркетплейсами, позволяющий детально разбирать каждую ситуацию и добиваться справедливого решения.

Лидером по числу обращений стала Москва — на столичных предпринимателей приходится каждый третий запрос. Далее следуют Республика Мордовия (12%), Санкт‑Петербург (10%), Московская область (9%) и Нижегородская область (7%).