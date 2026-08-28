Автодилеры предлагают фиксировать пробег и ДТП в электронном паспорте авто

РоАД предлагает расширить электронный паспорт автомобиля сведениями о пробеге, авариях, обременениях и утилизации. Инициатива направлена на повышение прозрачности вторичного рынка, где скрученный пробег остается одной из главных проблем.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) разрабатывает законопроект, который позволит сформировать полную цифровую историю автомобиля на протяжении всего срока его эксплуатации. Инициатива призвана защитить покупателей подержанных машин от недобросовестных продавцов и скрученного пробега.

Помимо данных о пробеге и авариях, в электронный паспорт предлагают вносить информацию о цене сделок, обременениях, статусе беспилотного управления, а также сведения об утилизации и компаниях, которые ее проводили. В РоАД добавили, что создание прозрачной истории поможет сократить количество споров между участниками рынка.

«Цель готовящегося законопроекта — создать цифровую историю каждого автомобиля от момента рождения и до его технической смерти», — сказал президент РоАД Алексей Подщеколдин.

В 2025 году в России реализовали 6,24 млн автомобилей с пробегом, что на 3% превышает показатели предыдущего года. Ранее эксперты неоднократно указывали на необходимость борьбы с фальсификацией данных о состоянии подержанных машин, что остается одной из главных проблем на вторичном авторынке.