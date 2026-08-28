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ЛДПР предлагает ввести зарплату для многодетных матерей

Предлагается создать систему финансовой поддержки для женщин, которые решили оставить работу ради ухода за детьми в возрасте от двух до семи лет.

ЛДПР предлагает установить материнскую зарплату для многодетных матерей, которые решают полностью посвятить себя материнству.

Об этом заявила сенатор Елена Афанасьева.

«Для многодетных матерей, которые решат полностью посвятить себя материнству, необходимо установить материнскую зарплату, чтобы мама, воспитывающая детей в возрасте от двух до семи лет, всегда чувствовала себя в безопасности.

Воспитание детей — огромный ежедневный труд, и государство должно признавать его не только словами», — сказала Афанасьева.

Поддерживать материнство нужно не одной выплатой, нужна целая система поддержки семьи, добавила она.

Автор

Игорь Вахромов

Шум как повод для иска на миллион. Как суды защищают собственников от соседских претензий.

Человек может искренне страдать от шума за стеной. Но его страдания — ещё не основание для того, чтобы заставить соседа выложить миллион рублей на перестройку пола. В судебной практике 2026 года теперь жесткий стандарт: без инструментальных замеров, сертифицированного оборудования и заключения аккредитованных экспертов любой негаторный иск о шуме обречён.

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Дмитрий Васильев

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