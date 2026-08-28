ЛДПР предлагает ввести зарплату для многодетных матерей

ЛДПР предлагает установить материнскую зарплату для многодетных матерей, которые решают полностью посвятить себя материнству.

Об этом заявила сенатор Елена Афанасьева.

«Для многодетных матерей, которые решат полностью посвятить себя материнству, необходимо установить материнскую зарплату, чтобы мама, воспитывающая детей в возрасте от двух до семи лет, всегда чувствовала себя в безопасности.

Воспитание детей — огромный ежедневный труд, и государство должно признавать его не только словами», — сказала Афанасьева.