НСПК представила единый визуальный стиль для универсального QR‑кода

С 1 сентября 2026 универсальный QR-код будут использовать для оплаты товаров и услуг по всей России. Для бизнеса переход на новый формат пройдет без дополнительных действий, поскольку изменения банки реализуют на своей стороне.

Единое обозначение универсального QR-кода появится на платежных материалах в магазинах, кафе, пунктах выдачи, других торгово-сервисных предприятиях и интернет-магазинах, рассказали в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). По знаку покупатель сможет сразу определить, что перед ним универсальный способ оплаты.

«Единый визуальный знак помогает сформировать привычный ориентир: покупатель видит его и понимает, что перед ним универсальный способ оплаты», — сказала директор департамента маркетинга и коммуникаций НСПК Лидия Каширина.

Это упростит оплату и позволит пользователю самому выбирать удобный способ расчета.

Новый стиль распространяется и на платежные таблички с QR-кодом или NFC-меткой, которые ранее использовали для приема платежей через Систему быстрых платежей. В переходный период в торговых точках будут встречаться таблички старого и нового дизайна. Использовать таблички со старым оформлением можно до июля 2027 года, поэтому менять их одновременно предпринимателям не потребуется.

Универсальный QR-код заменит разные QR-коды и позволит выбрать способ оплаты: через Систему быстрых платежей, платежный сервис банка, сервис рассрочки или цифровой рубль. Покупатель выбирает подходящий вариант и подтверждает операцию, а кешбэки и бонусы по выбранной программе лояльности сохраняются. Оператором технологии выступает НСПК.