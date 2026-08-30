Административные штрафы предлагается заменять предупреждением за первое неопасное нарушение

Депутат Леонид Слуцкий предложил ввести в регионах возможность заменять административный штраф предупреждением за первое нарушение, если оно не причинило вреда людям, окружающей среде или имуществу.

Сейчас практика применения предупреждений вместо штрафов в регионах неоднородна, но в ряде субъектов такие меры уже действуют.

«Мы обращаемся к главам субъектов страны с призывом заменить штрафы обязательным предупреждением, если нарушение было неопасным и совершено впервые. Также ЛДПР предлагает освобождать от ответственности, если нарушение было устранено быстро и добровольно», — заявил парламентарий.

Введение единых правил позволит снизить административную нагрузку на бизнес и налогоплательщиков, уверен Слуцкий.