Бизнесу советуют заранее прописывать порядок выгрузки данных из SaaS-сервиса

Компаниям стоит заранее согласовать с SaaS-провайдером сроки, формат и порядок выгрузки информации, а также ее удаление после прекращения договора. Отдельные условия нужны на случай закрытия сервиса, банкротства провайдера или перехода к конкуренту.

Условия возврата и хранения данных могут оказаться критичными, когда компания решит отказаться от SaaS-сервиса или сам провайдер прекратит работу. Поэтому порядок действий сторон лучше подробно закреплять в договоре, рассказала «Клерку» директор по правовым вопросам СберМобайл Елена Степаненко.

В первую очередь эксперт советует предусмотреть право клиента на выгрузку данных, срок, в течение которого она будет доступна, и формат предоставления информации. Также можно закрепить обязанность провайдера содействовать миграции, в том числе передаче информации новому поставщику сервиса.

Отдельно стоит определить порядок уничтожения информации после окончания срока, отведенного на ее получение клиентом. В договоре можно предусмотреть не только возможность экспорта, но и обязанность провайдера удалить оставшиеся у него данные в согласованном порядке.

Еще один риск — прекращение работы самого SaaS-продукта. Эксперт рекомендует установить срок, за который провайдер должен предупредить клиента об отключении сервиса, и порядок получения информации перед закрытием. Аналогичные условия стоит предусмотреть на случай банкротства или ликвидации поставщика.

Также в договоре следует определить требования к безопасности информации и резервному копированию: периодичность создания резервных копий и сроки их хранения. Чем подробнее стороны определят судьбу данных после прекращения сотрудничества, тем меньше ключевых вопросов придется решать уже во время миграции или спора с провайдером.